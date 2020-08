Hof: geen bewijs betrokkenheid leiders Hezbollah bij dood Hariri

Het Libanon-Tribunaal ziet geen bewijs dat de top van Hezbollah of de regering van Syrië rechtstreeks betrokken was bij de dodelijke aanslag op oud-premier Rafik Hariri van Libanon. Het hof in Leidschendam doet dinsdag bij verstek uitspraak tegen vier verdachten van de moord. Het gaat om vermeende Hezbollah-leden.

Hariri kwam in 2005 met 21 anderen om het leven door een zware bomaanslag in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet. 226 mensen raakten gewond. De aanslag leidde tot grote onrust en het vertrek van Syrische troepen uit Libanon.

Rechter David Re zei dat Hezbollah en Syrië mogelijk wel een motief hadden om Hariri en zijn politieke bondgenoten te doden. Er is alleen niet aangetoond dat ze ook daadwerkelijk een rol speelden bij de aanslag.

Hezbollah beschikt over een privéleger en speelt een hoofdrol in de Libanese politiek. De organisatie wordt in het Westen gezien als een terreurorganisatie, al maken sommige landen wel onderscheid tussen de militaire en politieke tak van de groep.