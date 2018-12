Hof fluit Trump terug voor asielbeleid

Het Amerikaans hooggerechtshof heeft president Donald Trump teruggefloten voor diens asielbeleid. De regering mag geen nieuwe regelgeving invoeren die mensen die illegaal de Amerikaanse grens oversteken verbiedt asiel aan te vragen.

Dat is een belangrijk onderdeel van Trumps plannen het immigranten moeilijker te maken de VS binnen te komen en er te blijven.

Het hof wees het verzoek om de uitspraak van een federale rechter in Californië over deze kwestie in elk geval voorlopig op te schorten af. Dat gebeurde met vijf tegen vier stemmen. De conservatieve opperrechter John Roberts sloot zich aan bij zijn liberale collega’s.