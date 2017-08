Hof EU steekt stokje voor uitzetting

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de uitzetting door Duitsland van een man die als terreurgevaarlijk wordt beschouwd op het laatste moment tegengehouden. De 18-jarige man uit Dagestan was al onderweg naar het vliegveld van Frankfurt toen de uitspraak bij de Duitse autoriteiten binnenkwam. Het voertuig met de man keerde daarna om.

De man zou aanhanger zijn van terreurbeweging Islamitische Staat en wordt door de Duitse autoriteiten in staat geacht een aanslag te plegen op Duitse bodem. Het Duitse constitutioneel hof had toestemming gegeven voor zijn uitzetting naar zijn vaderland. De man zat sinds maart vast om te worden uitgezet en had de zaak aangekaart bij het hof.

De uitspraak is een voorlopige. Een definitief oordeel wordt de komende maanden verwacht, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Bremen.