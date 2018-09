Hof: corruptieonderzoeker mag Guatemala in

Het constitutionele hof van Guatemala heeft bepaald dat de leider van de VN-anticorruptiecommissie (Cicig) naar het land mag terugkeren. President Jimmy Morales had deze Ivan Velasquez vorige maand meegedeeld dat hij het land niet meer in mag na een bezoek aan de VS. Ook de termijn van de commissie, die volgend jaar afloopt, wordt niet verlengd.

Morales probeert al langer van de Colombiaan Velasquez af te komen. Het anticorruptieteam is een onderzoek begonnen naar de financiering van de verkiezingscampagne van 2015 van de president.

De vijf rechters besloten nu unaniem dat Velasquez mag terugkeren. Voordat de uitspraak definitief wordt, kan de komende 48 uur nog wel bezwaar worden gemaakt, meldt een woordvoerder.