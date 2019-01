Hof Congo roept Tshisekedi uit tot winnaar

Het hooggerechtshof van de Democratische Republiek Congo heeft Félix Tshisekedi officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De regering van Congo laat weten dat Tshisekedi de vijfde president van Congo is.

Het hof verwierp het beroep van de verloren presidentskandidaat Martin Fayulu. De zakenman verloor de presidentsverkiezingen van zijn rivaal Tshisekedi, maar tekende beroep aan tegen de uitslag. Volgens hem zou op grote schaal zijn gefraudeerd. Volgens het hof heeft Fayulu geen bewijs voor zijn aanklacht aangeleverd.

De kiescommissie van Congo riep op 10 januari Tshisekedi uit tot winnaar van de stembusgang, die chaotische verliep. Het kamp van Fayulu zegt echter dat Tshisekedi in werkelijkheid is uitgekomen op slechts 19 procent. In de opiniepeilingen vooraf was Fayulu ook torenhoog favoriet om Joseph Kabila op te volgen.

Volgens Fayulu is de overwinning van Tshisekedi tot stand gekomen na een geheime deal met de vertrekkende president Kabila. De Afrikaanse Unie (AU) had ook serieuze twijfels geuit over de uitslag van de presidentsverkiezingen en had Congo opgeroepen de bekendmaking van de definitieve uitslag uit te stellen.

Na de verkiezingsuitslag zijn bij protesten in Congo zeker 34 mensen omgekomen en zijn er ongeveer zestig gewonden gevallen. Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer 240 mensen om onduidelijke redenen opgepakt.