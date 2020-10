Hof buigt zich over Trumps muur

Het Amerikaanse hooggerechtshof gaat twee omstreden beleidsmaatregelen van president Donald Trump onder de loep nemen.

De opperrechters besloten maandag zijn bezwaar tegen het oordeel dat hij geen militair geld in de muur bij de grens met Mexico mag steken, in behandeling te nemen.

Het hoogste rechtscollege kijkt ook of Trumps ”blijf in Mexico”-beleid rechtmatig is. Het gerechtshof in San Francisco bepaalde vorig jaar dat dat beleid, waardoor tienduizenden migranten hun asielaanvraag voor de VS in Mexico moeten afwachten, waarschijnlijk in strijd is met landelijke immigratiewetten en internationale verdragen. De maatregel kan vooralsnog van kracht blijven terwijl er juridisch over wordt door gestreden. Het hooggerechtshof neemt nu Trumps beroep tegen dit vonnis in behandeling.

Illegaal

Voor Trump is het terugdringen van illegale migratie een speerpunt. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 een muur te bouwen aan de grens met Mexico. De juridische strijd rond de financiering van de grensmuur leidde begin 2019 tot een tijdelijke sluiting van de federale overheid vanwege geldgebrek.

Nadat het parlement weigerde geld vrij te maken voor de muur, besloot Trump de situatie aan de grens tot een nationale noodsituatie te bombarderen om zo 8,1 miljard dollar in het project te kunnen pompen.

De Trump-regering besloot daarvoor fondsen uit de defensiebegroting te gebruiken, terwijl het parlement dat al voor andere doelen had bestemd, zoals het tegengaan van de georganiseerde misdaad. Een rechter bepaalde in juni dat de regering niet bevoegd was om het geld over te hevelen naar het muurproject, waarop Trump in beroep ging.