Hof blokkeert wet abortus Louisiana: Roberts stemt met liberale rechters mee

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft donderdag de werking van een strenge abortuswet in de zuidelijke staat Louisiana opgeschort.

De Republikeinse partij, die de meerderheid heeft in die staat, wilde het voor abortusklinieken moeilijker maken om afbrekingen van de zwangerschap bij vrouwen uit te voeren.

Met vijf stemmen tegen vier verwierp het hof de wet echter. Een abortuskliniek had een spoedprocedure aangespannen om de wet, die vrijdag van kracht zou worden, tegen te houden. Het hof ging daar in mee omdat het van mening is dat de wet een inbreuk is op vrouwenrechten.

De uitspraak heeft een voorlopig karakter en de wet kan daardoor later alsnog worden goedgekeurd. Het is ook mogelijk dat het hooggerechtshof op een later moment tot een inhoudelijke behandeling van de zaak overgaat en tot een ander oordeel komt.

De uitspraak is enigszins verrassend omdat conservatieve rechters de meerderheid hebben in het Hooggerechtshof. Maar John Roberts, voorzitter van het Hof, stemde mee met de liberale rechters. Brett Kavanaugh, vorig jaar door president Donald Trump benoemd, stemde zoals verwacht voor de wet.

De wet in Louisiana voorziet onder andere in het recht om een arts van buitenaf toe te laten tot de kliniek waar de abortus wordt uitgevoerd. Dat moet volgens de opstellers van de wet meer professionele medische garanties bieden. Tegenstanders zeggen echter dat de medische noodzaak daarvoor ontbreekt en dat de regelgeving uitsluitend bedoeld is om abortus verder aan banden te leggen.

Het hooggerechtshof bepaalde in 2016 dat een soortgelijke wet in Texas onrechtmatig was. De extra regels rond abortus in die staat vormden een „onnodige last voor de vrouw en een inperking van het recht op abortus”, aldus de rechters destijds.