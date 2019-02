Hof blaast strikte abortuswet Louisiana af

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een strikte abortuswet in de zuidelijke staat Louisiana vernietigd. De Republikeinse partij, die de meerderheid heeft in die staat, wilde het voor abortusklinieken moeilijker maken om ingrepen bij vrouwen uit te voeren.

Met vijf stemmen tegen vier verwierp het hof de wet. Een abortuskliniek had een spoedprocedure aangespannen om de wet tegen te houden. Het hof ging daar in mee omdat het van mening is dat de wet een inbreuk is op vrouwenrechten. De uitspraak heeft een voorlopig karakter en kan later alsnog goedgekeurd worden.

De uitspraak is enigszins verrassend omdat conservatieve rechters de meerderheid hebben in het Hooggerechtshof. Maar John Roberts, voorzitter van het Hof, stemde mee met de liberale rechters. Brett Kavanaugh, vorig jaar door president Donald Trump benoemd, stemde zoals verwacht voor de wet.