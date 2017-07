Hof beveelt zorg voor migranten Calais

Migranten in Calais moeten van de overheid water en sanitaire voorzieningen krijgen, want anders is er sprake van een onmenselijke behandeling van de vreemdelingen. Dit heeft de Franse Raad van State maandag bepaald in een climax van juridisch touwtrekken over de ‘jungle’ in Calais.

De Franse Conseil d’État keerde zich tegen de gemeente Calais en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die gaan ervan uit dat het aantal migranten er sterk afneemt als er niet voor ze wordt gezorgd. Ze waren daarom in beroep gegaan tegen het oordeel van een rechter in Lille. Die had eind juni bepaald dat er weer voorzieningen moeten komen voor de dakloze migranten in Calais.

De autoriteiten hadden eerder een krottenwijk, bekend als ‘jungle’, ontruimd en verwijderd, omdat die migranten zou aantrekken. Mensenrechtenorganisaties en tientallen migranten hebben samen die ontruiming met succes bij de rechter aangevochten. De migranten in Calais willen naar Engeland.