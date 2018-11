Hof bekijkt opnieuw toestaan vrouwen in tempel

Het hooggerechtshof in India gaat zich nogmaals buigen over het besluit om vrouwen in de vruchtbare leeftijd toe te laten tot een prominente hindoeïstische tempel. De uitspraak van het hof twee maanden geleden om het eeuwenoude tempelverbod voor vrouwen tussen de 10 en 50 jaar oud ongedaan te maken, leidde tot massale protesten.

Het hooggerechtshof wil in januari 49 petities bekijken, die zijn ingediend om het verbod weer in te stellen. Dat zegt een advocaat die bij de zaak betrokken is.

Het toestaan van vrouwen in de tempel is tegen het zere been van sommige gelovigen, die menstruerende vrouwen onrein vinden. Betogers probeerden na de uitspraak om vrouwelijke bezoekers op afstand van de Sabarimala-tempel te houden.