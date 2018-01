Hoekstra gaat niet in op „brandende politici”

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Pete Hoekstra, wilde woensdag opnieuw niet zeggen of hij gelooft dat in Nederland politici in brand worden gestoken. Hoekstra overhandigde eerder op de dag zijn geloofsbrieven aan de koning.

Hoekstra raakte vorige maand in opspraak naar aanleiding van een interview met Nieuwsuur. Daarin werd een oud fragment aangehaald van een conferentie waarin Hoekstra zei dat er in Nederland no-goarea’s bestaan waar auto’s en politici in brand worden gestoken.

De kersverse ambassadeur werd er op zijn eerste persconferentie meermaals naar gevraagd. In eerste instantie verwees hij naar een eerdere verklaring, waarin hij zei dat deel van het gesprek met Nieuwsuur „te betreuren”. Maar toen de vraag door andere journalisten opnieuw werd gesteld, begon hij de vraag te negeren.

De in Groningen geboren Hoekstra verhuisde op driejarige leeftijd jaar met zijn ouders naar de Verenigde Staten. Hij toonde woensdag af en toe zijn wortels, zoals aan het begin van de persconferentie, die hij aftrapte met een goed gearticuleerde ‘goedemorgen’. Met af en toe een brok in de keel noemde Hoekstra het een „fenomenale dag’’en zei hij dat zijn benoeming hem ,,tot nederigheid stemt”.

Ook roemde Hoekstra de relatie tussen de VS en Nederland, een van de oudste diplomatieke relaties die het land kent. Nog voor het einde van de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten in de 18e eeuw hadden de Verenigde Staten al een vertegenwoordiger in Nederland, John Adams, die later de tweede president van de VS zou worden. Hoekstra zei te willen helpen die relatie te versterken, onder meer op het gebied van handel en veiligheid.