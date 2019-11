Hoed van Hitler voor 50.000 euro geveild

Een hoed van Adolf Hitler is woensdag voor 50.000 euro geveild in de Duitse stad München. De veiling van nazivoorwerpen bracht honderdduizenden euro’s op.

Zo gingen ook meerdere kledingstukken, zoals een jurkje van Hitlers partner Eva Braun, onder de hamer. Een speciale uitgave van Hitlers boek Mein Kampf bracht 130.000 euro op. Het boek was van de leider van de Luftwaffe, Hermann Göring, en de kaft was van zilver. Verder werden ook nog bezittingen van andere nazileiders als Heinrich Himmler en Rudolf Hess geveild.

Er was veel kritiek op de veiling. „De misdaden van de nazi’s worden zo kleiner gemaakt”, zei de antisemitismebestrijder van de Duitse overheid Felix Klein over de veiling. „Ze doen alsof ze handelen in normale historische kunstobjecten, maar er is een risico dat dit cultobjecten voor extreemrechts worden.”