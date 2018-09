Hoe een splinterpartijtje alle moslims de maat neemt

„Als ze me een atoombom geven, zal ik Nederland onmiddellijk bombarderen, omdat het daar mogelijk is om een cartoonwedstrijd over de profeet te organiseren.”

Was getekend: Khadim Hussain Rizvi, stichter van de Pakistaanse radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Deze TLP is een splinterpartijtje dat in juli precies nul landelijke zetels wist te scoren tijdens de nationale verkiezingen.

Maar haar invloed is daarentegen enorm. Waarom? Omdat moslims die niet aan hun kant staan, worden weggezet als mensen die het niet zo nauw nemen met godslastering.

Het is een bekend verschijnsel in álle religies: mensen die elkaar rechts inhalen en daarmee bewijzen dat ze heus geen loopje nemen met de dogma’s. En trouwens, niet alleen binnen religies. Hameren op meer rechten voor mensen met een andere seksuele oriëntatie in de samenleving, bijvoorbeeld, is net zo’n dogma. Een kleine groep weet de indruk te wekken dat hij aan de enige goede kant staat en oefent zo een enorme invloed uit.

De Pakistaanse TLP weet als geen ander hoe dat werkt. In november mobiliseerde de partij haar achterban, omdat de Pakistaanse minister van Justitie het had aangedurfd om een paar woorden te veranderen in de eed die parlementariërs moeten afleggen. Het ging om de vervanging van de woorden „ik zweer plechtig” door „ik geloof” dat Mohammed de laatste profeet is. Bedoeld om bepaalde groepen moslims meer ruimte te geven.

De minister vond dat ook en zei dat de wijziging een fout was, maar de TLP eiste desondanks zijn aftreden. De partij won omdat een handvol conservatieve Pakistanen simpelweg de belangrijkste verkeersader in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad lamlegde – net zolang totdat de minister aftrad.

De TLP probeerde datzelfde kunstje te herhalen rond de cartoonwedstrijd die Geert Wilders had georganiseerd over Mohammed. Een paar honderd aanhangers waren al begonnen met een mars vanuit de oostelijke stad Lahore naar Islamabad, om daar opnieuw het openbare leven stil te leggen totdat de Pakistaanse regering alle banden met Nederland zou hebben verbroken. Uiteindelijk werd de mars afgebroken omdat Wilders de wedstrijd annuleerde, maar het is zeer waarschijnlijk dat de splinterpartij anders opnieuw haar zin had gekregen.

Dat soort chantage maakt een redelijke discussie bijna onmogelijk. De zware beschuldiging van godslastering overstemt het hele debat. En dan helpt er geen lievemoederen meer aan. Elke moslim wordt gedwongen te kiezen. „Als het aankomt op de eer van de profeet Mohammed, op het feit dat hij de laatste profeet is, of op het onteren van zijn persoon, wordt elke moslim een extremist”, zei TLP-leider Ijaz Ashrafi onlangs.

Dat mag overdreven zijn, maar juist doordat de TLP hier zo’n punt van maakt, wakkert ze latente gevoelens van onbehagen aan bij moslims die uit zichzelf nooit de barricaden op zouden gaan.

Daardoor heeft de hele kwestie met de cartoons van Wilders een wrange nasmaak. Het idee was überhaupt al wrang, omdat je weet dat je met zo’n wedstrijd heel veel mensen doelbewust gaat kwetsen. Het afgelasten van de wedstrijd was zonder twijfel het beste wat Wilders kon doen, maar toch voelt het als capituleren voor religieuze chantage.