„Hockney gaat 80 miljoen opbrengen”

Veilinghuis Christie’s in New York verwacht volgens Amerikaanse media een opbrengst van 80 miljoen dollar voor een schilderij van David Hockney. Dit is een uitzonderlijk bedrag, helemaal voor een nog levende kunstenaar. Het gaat om Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) uit 1972, dat 15 november onder de hamer komt. Balloon Dog van Jeff Koons bracht in 2013 nog geen 60 miljoen dollar op.

Hockney (81) is razend populair om zijn grote, kleurige werken. Een tentoonstelling van zijn werk vorig jaar in Tate Britain in Londen trok bijna een half miljoen bezoekers en was daarmee de beste bezochte expo in deze kunsttempel ooit.

Aansluitend werd de tentoonstelling met duizenden bezoekers per dag een blockbuster in het Centre Georges Pompidou in Parijs en het Metropolitan Museum of Art in New York.