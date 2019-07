Hitterecord Parijs verpletterd: 42,6 graden

Voor het eerst sinds de temperaturen in Parijs in 1873 systematisch worden bijgehouden, is er een temperatuur van 42,6 graden gemeten. Hiermee gaat een stokoud record uit de boeken. Eind juli 1947 werd in de Franse hoofdstad 40,4 graden gemeten.

Meteorologen verwachtten het record al. Ze sloten niet uit de het kwik donderdag tot 43 graden zou stijgen, maar dat lukte net niet.

Eind juni werd in het plaatsje Verargues in het zuiden van Frankrijk het nationale hitterecord van 44.1 graden uit 2003 al ruim verbeterd. De maximumtemperatuur steeg er tot 46 graden.