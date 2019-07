Voor het eerst sinds de temperaturen in Parijs in 1873 systematisch worden bijgehouden, is er een temperatuur van 40,6 graden gemeten. Het is een record. Eind juli 1947 werd 40,4 graden geregistreerd, meldden Franse media.

De temperatuur in de Franse hoofdstad loopt in de loop van de dag echter nog op, zodat het record snel weer wordt gebroken.