Hittegolf thema in Zweedse verkiezingen

De hittegolf heeft de klimaatverandering in Zweden tot een van de belangrijkste thema’s van de verkiezingen op 9 september gemaakt. Veel kiezers maken zich behalve over de immigratie grote zorgen over de opwarming van de aarde, blijkt uit onderzoek van het Zweedse bureau Demoskop.

De klimaatverandering heeft de gezondheidszorg zelfs van de tweede plaats verdrongen als belangrijkste verkiezingsthema, na immigratie. Volgens een ander onderzoek is het klimaat ook een groter thema dan terrorisme.

De bosbranden, het inroepen van buitenlandse specialisten om natuurbranden te bestrijden en de in Zweden ongekend hoge temperaturen hebben de kiezers bewust gemaakt van de opwarming van de aarde, stellen tal van politieke partijen. Veel partijen presenteren daarom voorstellen om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

„Voor de eerste keer heeft iedereen in Zweden deze zomer te maken gekregen met het extreme weer”, zei parlementslid Maria Weimer, namens de Liberale Partij belast met energiezaken.

Volgens de Zweedse wet moet de uitstoot van broeikasgas tot nul worden teruggebracht in 2045. Om dat streven te halen, moet de reductie worden versneld.

Zweedse boeren schatten het verlies door droogte en slechte oogsten op circa 1 miljard euro. Door bosbranden is eveneens grote financiële schade aangericht. Als gevolg van de lage waterstand is de energieopwekking in waterkrachtcentrales flink verminderd. Energieprijzen zijn daardoor tot recordhoogte gestegen en zullen de inflatie aanwakkeren, voorspellen de banken.