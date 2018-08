Hittegolf hindert Franse kerncentrales

Franse kerncentrales hebben last van de aanhoudende hitte. Een kernreactor bij Lyon (Saint Alban) is stilgelegd en de werking van een andere reactor in de Elzas, nabij de Duitse grens, is beperkt.

Volgens het energiebedrijf EDF is de veiligheid niet in gevaar. De maatregelen zijn genomen omdat de hoge temperaturen van het gebruikte koelwater problemen kunnen veroorzaken als dat terugstroomt in de Rijn of de Rhône.

De kerncentrale in de Elzas (Fessenheim) is met twee andere reactoren de oudste in Frankrijk. Volgens critici is die centrale al langer een veiligheidsrisico. EDF wil deze centrale tot eind 2019 laten doordraaien.