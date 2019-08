Hitte juni kostte 102 extra Belgen het leven

In België zijn tijdens de hitteperiode tussen 21 juni en 1 juli 102 extra sterfgevallen geregistreerd. Sciensano, het Belgische instituut voor gezondheid, spreekt van „een zeer matige oversterfte”. Vooral 65-plussers werden getroffen.

De hitte ging enkele dagen gepaard met erg hoge temperaturen en aanzienlijke ozonconcentraties. Zoals ook bij eerdere warmteperioden vonden de extra sterfgevallen plaats tijdens of net na de heetste dagen, aldus Sciensano. Het betreft „een kortstondige, lichte toename” van 3,5 procent bovenop de 2885 verwachte sterfgevallen.

Het instituut spreekt van een beperkte stijging. Mogelijk komt dat door het hitteplan dat in werking was gesteld. Dat houdt onder meer in: binnen blijven, veel drinken en ramen overdag dicht en ’s nachts open.

Vrijdag publiceert het CBS de cijfers over de situatie in Nederland tijdens de afgelopen hittegolf.