Hitte eist drie levens in Spanje

De hitte heeft in Spanje in de afgelopen dagen zeker drie levens geëist. De medische hulpdiensten meldden aan de krant El Periódico dat in Barcelona een dode viel en in Murcia twee.

In Barcelona vonden passanten een man op straat bij wie het bloed uit de mond liep. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de man door de hitte was bevangen. Hij overleed in het ziekenhuis.

In Murcia is een 78-jarige man bezweken aan een zonnesteek. Hij had die opgelopen tijdens werkzaamheden op zijn eigen lap grond. Een 48-jarige man uit Murcia overleed doordat hij werd bevangen door de hitte tijdens wegwerkzaamheden.

In grote delen van Spanje is het extreem warm. In zowel Barcelona als Murcia liep de temperatuur de afgelopen dagen op tot boven de 35 graden.