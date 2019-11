Hitlermaskers te koop in Praag

De politie in Tsjechië stelt een onderzoek in naar een winkel in Praag die rubberen maskers verkoopt met de beeltenis van Adolf Hitler. Zo’n masker hing in het raam van de winkel in de historische wijk Mala Strana en trok de aandacht van de Duitse ambassadeur Christoph Israng.

Die plaatste er een foto van op Twitter en schreef: „De Tsjechen hebben zoveel geleden onder het nazi-regime. Waarom wordt er nu zo veel vuilnis in het centrum van Praag verkocht?”

Het centrale district van Praag zegt dat het de huurovereenkomst heeft beëindigd met de winkel die ‘objecten die de traditionele Praagse en Tsjechische cultuur vertegenwoordigen’ zou verkopen. „We moeten erkennen dat sommige winkels de reputatie van het historische district van Praag aantasten”, zei de burgemeester van het district Pavel Cizinsky.