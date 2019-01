Historische stemming over brexit

Het Britse parlement (650 zetels) stemt dinsdagavond over de deal die premier Theresa May met de EU heeft gesloten over het vertrek van het koninkrijk uit de Europese Unie. Volgens Britse media maakt haar brexitdeal geen schijn van kans.

Labourpoliticus Tulip Siddiq heeft de geboorte van haar kind uitgesteld om bij de stemming over de brexit van dinsdagavond te kunnen zijn. De artsen hadden haar geadviseerd dinsdag een keizersnede te ondergaan, maar de politica heeft besloten de ingreep later te laten plaatsvinden. Ze wil de stemming in een rolstoel bijwonen.

uitleg

Het tekent het grote belang van de stemming van dinsdagavond, al lijkt het er niet op dat de stem van Siddiq het verschil gaat maken. Een grote meerderheid van het Lagerhuis keert zich om verschillende redenen tegen het akkoord van premier May. Behalve vrijwel heel de oppositie stemmen naar verwachting ook 100 van de 317 parlementsleden van Mays Conservatieve Partij tegen de deal.

May hoopt toch dat ze dankzij de angst voor een brexit zonder afspraken met Brussel, de no-dealbrexit, de parlementariërs op het nippertje achter haar plan krijgt. Een no-dealbrexit zou eind maart een enorme economische klap voor de Britten betekenen en ook Europa beschadigen.

Bij een afwijzing van Mays overeenkomst komt haar regering in gevaar. Een grote afgang zou haar tot aftreden kunnen dwingen of de regering zou vallen door een motie van wantrouwen. May heeft volgens het parlement vanaf woensdag drie werkdagen de tijd om met een ander plan te komen als haar voorstellen dinsdagavond in het Lagerhuis sneuvelen. Onder de opties zijn uitstel van de brexit, verkiezingen, nog een referendum of gewoon lid blijven.

EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stuurden maandag een gezamenlijke brief naar het Lagerhuis, in een poging de parlementsleden gerust te stellen over het gesloten uittredingsakkoord. Daarin staat onder meer dat de EU na de brexit op 30 maart zo snel mogelijk een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk sluit. Een aparte noodregeling voor Noord-Ierland om te voorkomen dat daar een harde grens met Ierland komt na het Britse vertrek uit de EU is bovendien tijdelijk.

De EU-leiders noemen het akkoord met premier May „een eerlijk compromis” waarover niet heronderhandeld kan worden.

In een laatste poging het Lagerhuis achter haar brexitplan te krijgen, deed May maandag een oproep „in het belang van het land.” Ze waarschuwde voor „verlamming in het parlement” en het „uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk”.