Historische ontmoeting ministers Israël en VAE in Berlijn

De ministers van Buitenlandse Zaken van Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben elkaar in Berlijn voor het eerst ontmoet. Ze bezochten in het gezelschap van de Duitse minister Heiko Maas het Holocaustmonument in de Duitse hoofdstad.

De ontmoeting volgt op het normaliseren van de relatie tussen Israël en de VAE. De Israëlische minister Gabi Ashkenazi noemde de kennismaking met zijn ambtsgenoot sjeik Abdullah bin Zayed Al Nahyan „het begin van een nieuw tijdperk”. Als begroeting in coronatijd tikten ze hun ellebogen tegen elkaar.

Ashkenazi zei dat het bezoek aan het monument, dat bestaat uit ruim 2700 betonblokken, hem als oud-generaal en zoon van een Holocaustoverlevende bijzonder raakte. Sjeik Abdullah schreef „nooit meer” in het gastenboek.

Hoewel Israël en de VAE hun relatie hebben genormaliseerd, moet nog worden uitgewerkt hoe daar vorm aan wordt gegeven. Dat betekent dat topfiguren uit de landen moeten overleggen over zaken als het openen van ambassades en het regelen van vliegverbindingen.

Na de VAE besloot ook Bahrein de banden met Israël aan te halen. Dat ligt in de Arabische wereld gevoelig. Eerder gingen ook Egypte (1979) en Jordanië (1994) al een diplomatieke relatie aan met Israël.