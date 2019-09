Historische klimaatmissie naar Noordpool

Een team met wetenschappers uit negentien landen vertrekt vrijdag naar de Noordpool. Hun circa 140 miljoen euro kostende expeditie is bedoeld om klimaatverandering te bestuderen.

De grote ijsbreker Polarstern vertrekt uit het Noorse Tromsø. Het is de bedoeling het vaartuig een jaar te laten invriezen in het poolijs. Rond het vaartuig kan dan onderzoek worden gedaan. Aan de missie zijn jarenlange voorbereidingen voorafgegaan.

„Geen enkele regio in de wereld is de afgelopen tientallen jaren zo snel opgewarmd als het Noordpoolgebied”, zegt expeditieleider Markus Rex van het Duitse Alfred Wegener Instituut. „We hadden aan het begin van het jaar een extreem geval. Toen was het midden op de Noordpool warmer dan in Duitsland.”

Volgens Rex is het gebied „het epicentrum” van klimaatverandering. „We begrijpen het klimaatsysteem in het Noordpoolgebied niet goed omdat we er nooit in de winter zijn geweest”, zegt hij tegen Reuters. Wetenschappers krijgen nu voor het eerst de kans er een heel jaar onderzoek te doen naar klimaatprocessen.

Er worden tijdens de missie, die MOSAiC wordt genoemd, onder meer vliegtuigen, helikopters en ijsbrekers ingezet om de Polarstern te bevoorraden en mensen te vervoeren.