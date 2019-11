Historische juwelen geroofd uit museum Dresden

Inbrekers hebben toegeslagen bij historisch museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in het Duitse Dresden, waar tal van kostbare kunstschatten zijn uitgestald. De daders namen drie sets juwelen uit de achttiende eeuw mee. De gestolen juwelen zijn volgens het hoofd van de Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), die gaat over musea in Saksen, van onschatbare waarde.

De politie meldt dat inbrekers door een raam het gebouw binnendrongen. Op camerabeelden zijn twee indringers te zien, maar mogelijk zijn meer mensen betrokken. Tijdens de inbraak viel door een brand de elektriciteitsvoorziening uit in de omgeving. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat de daders daar de hand in hadden.

In het museum bevinden zich duizenden sieraden en andere voorwerpen van goud, zilver of andere waardevolle materialen. De daders zouden hebben toegeslagen in het historische deel van de collectie. Daar bevindt zich onder meer de schatkamer van keurvorst August de Sterke (1670-1733).

Een van de waardevolste stukken uit de collectie bevindt zich momenteel in het Metropolitan Museum of Art in New York. Het gaat om de zogenoemde groene diamant van Dresden.