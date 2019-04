Historische dag in Japan: keizer treedt af

In Japan treedt dinsdag voor het eerst in 200 jaar een keizer af. De populaire Akihito (85) maakt dan plaats voor zijn zoon, de 59-jarige kroonprins Naruhito. Die bestijgt de Chrysantentroon een dag later.

Akihito zit al 30 jaar op de troon en had eigenlijk tot zijn dood keizer moeten blijven. Het parlement moest een speciale wet aannemen om zijn abdicatie mogelijk te maken. De vorst kampte met gezondheidsproblemen en had duidelijk gemaakt een stap terug te willen doen.

De abdicatieceremonie wordt om 17.00 uur (lokale tijd) gehouden in het keizerlijk paleis. Daar zijn naar verwachting meer dan 300 gasten bij aanwezig, onder wie premier Shinzo Abe. De plechtigheid duurt volgens Japanse media 10 minuten. Akihito houdt ook een afscheidstoespraak.

Akihito treedt zo in de voetsporen van zijn voorganger Kokaku. Hij was in 1817 de laatste Japanse keizer die afstand deed van de troon. Met het aftreden van Akihito komt een eind aan het keizerlijk tijdperk Heisei. Na de troonsbestijging van Naruhito begint het Reiwa-tijdperk.