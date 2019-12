‘Historisch laag’ aantal vermoorde journalisten

Dit jaar zijn over de hele wereld vooralsnog 49 journalisten vermoord. Dat is het laagste aantal in zestien jaar tijd, meldt Reporters Without Borders (RWB) dinsdag. De organisatie spreekt van een „historisch laag” dodencijfer. De afgelopen twee decennia werden jaarlijks zo’n 80 journalisten om het leven gebracht.

De meeste journalisten kwamen dit jaar om in Jemen, Syrië en Afghanistan. Ondanks het relatief lage dodenaantal, waarschuwt RWB dat „journalist zijn een gevaarlijk beroep blijft”. Ook in landen waar het vrede is, zoals in bijvoorbeeld Mexico. Daar werden dit jaar 10 journalisten vermoord.

Ondanks het lage aantal doden zijn in 2019 wel meer journalisten vastgezet. In totaal werden er 389 opgesloten, 12 procent meer dan vorig jaar. Dat gebeurde vooral in China, Egypte en Saoedi-Arabië. Daarnaast werden wereldwijd nog eens 57 journalisten gegijzeld.