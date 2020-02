Historisch laag aantal doden in Duits verkeer

Het aantal doden op de Duitse wegen was vorig jaar historisch laag. Er kwamen volgens het Duitse bureau voor statistiek 3059 mensen om in het verkeer en dat waren er 216 minder dan het jaar er voor. Het was het laagste aantal in de zestig jaar dat dit wordt bijgehouden. Het gaat wel om voorlopige cijfers.

Het aantal gewonden liep met 3 procent terug naar 384.000. Opvallend is dat de politie wel meer ongevallen registreerde. Het ging om 2,7 miljoen incidenten, een groei van 1,9 procent. Bij 300.200 ongevallen vielen gewonden of doden.

Met uitzondering van 2018, daalt het aantal doden in het Duitse verkeer al decennia. In het ‘recordjaar’ 1970 kwamen nog 12.000 mensen om in het verkeer.