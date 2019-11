Historisch krantenoverzicht: RD over val van de Muur in 1989

Niet alleen Oost-Europa beleefde zijn revolutie. Ook kranten zien er tegenwoordig totaal anders uit. Vergeleken bij het kleurengeweld van vandaag oogt een serie RD’s uit 1989 maar grijs en grauw.

De inhoud is echter verrassend. Al in de eerste dagen na de opening van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 kondigde het RD alle vraagstukken al aan die later tot grote problemen uitgroeiden. Direct werd de vraag gesteld naar de hereniging van Duitsland, de houdbaarheid van de Oost-Duitse mark werd besproken, alsmede de massale trek van Oost-Duitse burgers naar West-Duitsland.

Val van de Muur: het RD uit 1989