Historisch burgemeestersdebat Istanbul

De twee kandidaten voor het burgemeesterschap in de Turkse stad Istanbul hielden zondag een historisch televisiedebat. Het is voor het eerst in zeventien jaar dat in Turkije een politiek debat op televisie wordt uitgezonden.

Ekrem Imamoglu van oppositiepartij CHP won de verkiezingen op 31 maart nipt van Binali Yildirim, van regeringspartij AKP. President en partijleider van de AKP Recep Tayyip Erdogan zei dat er fraude was gepleegd. Hoewel Imamoglu al was benoemd tot burgemeester schreef de kiescommissie toch nieuwe verkiezingen uit.

De twee debatteerden drie uur met elkaar. "Dit is een gevecht voor de democratie", zei Imamoglu. "We strijden tegen de mensen die onze rechten hebben geschonden", verwees hij naar het uitschrijven van de nieuwe verkiezingen.

Yildirim zegt echter dat het idee voor nieuwe verkiezingen van de CHP komt. "Als de CHP niet had geëist dat stemmen werden herteld, dan hadden wij dit niet nodig gevonden."

Op 23 juni wordt er opnieuw gestemd in Istanbul.