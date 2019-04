Historisch bezoek Tsipras aan Noord-Macedonië

De Griekse premier Alexis Tsipras brengt dinsdag een historisch bezoek aan buurland Noord-Macedonië. Hij is het eerste Griekse eerste minister die Skopje bezoekt sinds het land onafhankelijk werd in 1991.

Het bezoek zal ook het einde symboliseren van tientallen jaren van rivaliteit tussen de landen, met name over de naam. Na lange onderhandelingen met Griekenland veranderde Macedonië kort geleden de naam in Noord-Macedonië.

Het bezoek van Tsipras duurt een dag. Hij neemt tien ministers en meer dan twintig zakenlui mee.