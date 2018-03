Historisch bezoek prins William aan Israël

De Britse prins William brengt komende zomer als eerste Britse ‘royal’ een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. De sinds 1952 regerende 91-jarige Britse koningin Elizabeth II heeft nooit een bezoek gebracht aan Israël, dat is gevestigd in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina.

De rol van de Britten bij de vestiging van een Joodse staat in Palestina is nog steeds omstreden. De laatste Britse troepen trokken zich in mei 1948 terug, wat onmiddellijk leidde tot het uitroepen van de staat Israël. Een overgrootmoeder van William, prinses Alice van Battenberg (1885-1969), is in Jeruzalem begraven.

William neemt zijn vrouw Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, niet mee op reis. De hertogin verwacht in april hun derde kind. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van het koninklijk paleis in Londen. Hij ziet uit naar het historische bezoek. De president van Palestina, Mahmoud Abbas, is volgens Britse diplomaten ook blij met de komst van prins William. Het Britse koninklijk paleis heeft nog niet laten weten wanneer het bezoek is.