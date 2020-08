Hiroshima gedenkt atoombom bescheiden door coronavirus

De Japanse stad Hiroshima herdenkt donderdag de 75e verjaardag van de aanval met een atoombom. Uit angst voor het coronavirus is de oorspronkelijk geplande plechtigheid in het Hiroshima Vredesgedenkpark flink ingekrompen. De 11.500 stoelen die er aanvankelijk voor gepland waren, zijn teruggebracht tot 880 zitplaatsen voor geselecteerde genodigden onder wie overlevenden en nabestaanden. De stoelen staan op enige afstand van elkaar en publiek wordt zoveel mogelijk geweerd.

Er zijn dit jaar door het uitvallen van vluchten ook relatief weinig buitenlandse gasten. VN-chef António Guterres wilde komen, maar stuurt een videoboodschap.

De plechtigheid vangt zoals elk jaar aan op het tijdstip dat de atoombom viel, donderdag 08.15 uur (01.15 uur Nederlandse tijd). De VS maakten met de nieuwe bom in drie dagen een einde aan het leven van naar schatting 215.000 mensen en aan de Tweede Wereldoorlog. Na de atoombommen op Hiroshima op 6 augustus 1945 en op 9 augustus op Nagasaki gaf het Japanse keizerrijk het verbeten verzet op en legde de wapens neer. In Hiroshima stierven naar schatting 140.000 mensen als gevolg van het bombardement. Na de oorlog stierven nog honderdduizenden aan onder meer stralingsziekten.

Hiroshima is herrezen als ‘Stad van Vrede’ en de jaarlijkse herdenking is doorgaans ook een dag van oproepen alle kernwapens uit te bannen. Dat doel is nog ver weg. Er liggen nog steeds naar schatting zeker 13.000 kernkoppen als wapenonderdeel van strijdmachten over de hele wereld opgeslagen.