De „historische” zege van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen is een „afwijzing van Trump en een nieuw hoofdstuk voor Amerika”, schreef voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton zaterdag op Twitter.

Clinton verloor in 2016 als kandidaat voor de Democraten de presidentsverkiezingen van Donald Trump. Ze was minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama en first lady van 1993 tot 2001.