Hijskraan valt om in Seattle, vier mensen dood

In de Amerikaanse stad Seattle is een grote hijskraan omgevallen en bovenop auto’s terechtgekomen. Zeker vier mensen zijn omgekomen. Vier anderen raakten gewond, van wie drie naar het ziekenhuis zijn gebracht, aldus de brandweer.

De kraan werd gebruikt voor bouwwerkzaamheden aan een nieuw pand van Google in de noordwestelijke stad van de Verenigde Staten. De slachtoffers waren al overleden voordat de brandweer arriveerde, laat een woordvoerder weten. Twee mensen zaten in de kraan en de andere dodelijke slachtoffers zaten in twee verschillende auto’s. Onder de gewonden is een baby van vier maanden oud.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend, maar een getuige zegt tegen The Seattle Times dat het heel hard waaide en de kraan in tweeën brak. „De ene helft vloog zijwaarts op het gebouw”, zegt ze. „De andere helft kwam op straat terecht, dwars op beide rijrichtingen.”

In totaal raakten zes auto’s beschadigd. De brandweer heeft het gebouw waar een deel van de kraan op is gevallen ontruimd.