Hijskabel reddingsheli schiet los: 2 doden

Tijdens een mislukte reddingsactie voor twee wandelaars in de bergen van Oostenrijk zijn zondag twee mensen om het leven gekomen.

Het stel wandelaars was in de omgeving van Einsenerz in Stiermarken in de problemen gekomen en had om hulp gevraagd. Bij een poging om hen aan een kabel met een helikopter op te hijsen ging het mis. De kabel schoot los, waarna de twee wandelaars en de hulpverlener van een aanzienlijke hoogte in een kloof vielen, zei de politie.

De 28-jarige hulpverlener en de vrouw stierven ter plaatse. De mannelijke wandelaar werd na een urenlange reddingsoperatie onder moeilijke omstandigheden met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Waardoor de hijskabel van de helikopter was losgeschoten, wordt onderzocht.