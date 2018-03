Hier komen illegale baby’s ter wereld

Toen prinses Margriet in januari 1943 geboren zou worden, werd een ziekenhuiskamer in het Canadese Ottawa plechtig tot Nederlands grondgebied verklaard. Opdat we geen halve, maar een geheel Nederlandse prinses zouden hebben. Het Koninkrijk der Nederlanden was tijdelijk een paar meter groter.

Moeders op de Comoren hebben die mogelijkheid niet. Grande Comore, Anjouan en Mohéli, drie vulkanische eilanden in de Indische Oceaan tussen Madagaskar en de Afrikaanse oostkust, werden in 1975 onafhankelijk van Frankrijk. Mayotte deed dat niet; dát eiland bleef Frans. Daarom stappen nogal wat moeders van de drie Comoren in een boot als de bevalling aanstaande is. Soms bij onstuimig weer. Op Mayotte gaan ze illegaal aan wal, zodat hun kind op Frans grondgebied ter wereld zal komen en daarmee de Franse nationaliteit krijgt.

In Mayottes hoofdstad, Mamoudzou, is zo’n 70 procent van de 10.000 moeders per jaar die er bevallen een illegale immigrant. Hier komen 7000 nieuwe Fransen extra per jaar ter wereld. Afrikaantjes met een Europees paspoort. Hun moeders waagden de oversteek, met het oog op een betere toekomst voor hun kind. Zoiets als wat –met alle drama’s van dien– op de Middellandse Zee gebeurt, aan de noordkant van het Afrikaanse continent.