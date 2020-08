Hezbollah-leider ontkent betrokkenheid bij explosie Beiroet

Hassan Nasrallah, de leider van de sjiitisch-islamitische partij en militante groepering Hezbollah, ontkent elke betrokkenheid bij de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Nasrallah zei dat Hezbollah daar geen wapens had opgeslagen, en dat zijn beweging niet de leiding over de haven had. Wie beweert dat Hezbollah iets met de explosie van doen heeft gehad, liegt, aldus Nasrallah.

De leider van Hezbollah riep op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek. Nasrallah noemde de explosie een uitzonderlijke gebeurtenis in de moderne geschiedenis. Hij riep op tot eenheid en rust in het roerige Libanon. Nasrallah riep ook op de explosie niet te politiseren. De Hezbollah-leider prijst de internationale solidariteit met zijn land en noemde die een kans voor Libanon.

Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump opperde dat de enorme explosie die dinsdag in Beiroet plaatsvond, door een bom zou zijn veroorzaakt. De Libanese president Michel Aoun zei vrijdag dat hij eventuele opzet van buitenaf ook laat onderzoeken.

Vooralsnog lijkt de oorzaak te liggen bij 2750 ton van de explosieve stof ammoniumnitraat, die in de haven lag opgeslagen. Bij de explosie vielen minstens 155 doden en 5000 gewonden. Honderdduizenden mensen zijn dakloos als gevolg van de explosie.