„Hezbollah haalt Israëlische drone neer”

In Libanon heeft Hezbollah naar eigen zeggen een Israëlische militaire drone vernietigd. Dat is gebeurd in de plaats Ramyah in het zuiden van Libanon, meldt het televisiestation AL-Manar.

„De Israëlische drone is in handen van de strijders van Hezbollah”, meldde de sjiitische militie Hezbollah in een korte verklaring op het station.

Column: Veiligheidsincidenten tonen voortdurende kwetsbaarheid van Israël

Het Israëlische leger meldde dat een van zijn drones „tijdens routineverrichtingen in Zuid-Libanon was neergestort”. Het leger vertelde in de verklaring niet wat de oorzaak van de crash was.

De relatie tussen Libanon en Israël staat al enige tijd onder druk door een aantal recente incidenten met drones. Na de crash van een drone en de ontploffing van een tweede boven de hoofdstad Beiroet vorige maand beschuldigde Hezbollah Israël van bombardementen.

De Libanese president Michel Aoun sprak over een „Israëlische agressie” die neerkwam op een „oorlogsverklaring”.