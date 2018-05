Hezbollah claimt ruime zege

Bij de parlementsverkiezing in Libanon is de sjiitische Hezbollah de sterkste politieke macht geworden. De door Iran gesteunde partij en enkele kleinere bondgenoten, waaronder de christelijke Vrije Patriottische Beweging, claimden 71 van de 128 zetels te hebben veroverd. „We kunnen zeggen dat we hebben bereikt wat we wilden. Deze uitslag is een garantie voor stabiliteit”, reageerde leider Hassan Nasrallah.

Premier Saad al-Hariri leed bij de eerste stembusgang in ruim negen jaar een nederlaag. Zijn alliantie hield slechts 21 afgevaardigden over, bijna een derde minder dan de 33 in 2009. „We hadden gehoopt een beter resultaat te halen en een groter blok te kunnen vormen”, zei de soennitische Hariri.

Hij kondigde aan met alle partijen te willen samenwerken. Omdat in Libanon de regeringsleider wettelijk een soenniet moet zijn, is het aannemelijk dat Hariri opnieuw het voortouw zal nemen. Een coalitie vormen wordt er door deze verkiezingsuitslag, hoewel die nog niet officieel is, niet gemakkelijker op. Volgens de Libanese regels is de president een christen en de parlementsvoorzitter een sjiiet.