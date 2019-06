Hevige strijd in laatste bastion rebellen Syrië

Gevechten tussen regeringstroepen en opstandelingen rond Idlib in het noorden van Syrië hebben vrijdag veel levens gekost. Er zouden in een dag tijd volgens waarnemers meer dan honderd strijders uit beide kampen zijn gedood.

Dat meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vrijdag. De noordwestelijke provincie Idlib is samen met delen van aangrenzende gebieden in Hama en westelijk Aleppo het laatste bolwerk van rebellen tegen het regime van president Bashar al-Assad

Opstandelingen zouden enkele dorpen weer onder hun controle hebben gebracht. Het regime van Assad en Russische medestanders hebben daarop zware beschietingen en bombardementen uitgevoerd.

Vrees voor humanitaire crisis noorden Syrië

Als gevolg van de gevechten zijn inmiddels honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. De Verenigde Naties waarschuwden vrijdag opnieuw dat een humanitaire crisis kan ontstaan als er niet snel een eind aan het geweld komt.

Najat Rochdi, noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties voor Syrië, zei dat drie miljoen mensen bescherming nodig hebben en dat de strijdende partijen burgers moeten ontzien. „Aanvallen op scholen, markten en gebedshuizen kunnen als oorlogsmisdaden worden beschouwd”, aldus Rochdi.

Eerder deze week meldde het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) dat strijders in het noordwesten van Syië grote hoeveelheden tarwe en andere landbouwgewassen hebben vernietigd. Volgens het WFP waren zowel het regeringsleger als de opstandelingen daarvoor verantwoordelijk.

De belangrijkste rebellengroep in Idlib is Hayat Tahrir al-Sham (HTS), een beweging die is voortgekomen uit de Syrische tak van al-Qaida.

In Idlib woonden voor aanvang van de gevechten naar schatting van de Verenigde Naties zo’n 3 miljoen mensen.