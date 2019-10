„Hevige gevechten” Noordoost-Syrië houden aan

Het Turkse leger en militanten van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn nog fel met elkaar in gevecht in het noordoosten van Syrië. Woordvoerder Marvan Qamishlo van de SDF zei donderdagochtend dat in de dorpen die de Turken proberen in te nemen „nog steeds hevige gevechten” worden gevoerd.

Volgens het Syrische regime worden onder meer de grensplaatsjes Tel Arqam en Ras al-Ain bestookt. Het Turkse ministerie van Defensie liet begin van de ochtend weten dat het leger de „vooraf aangewezen doelen” heeft veroverd en dat de gevechten aanhouden. Wat die doelen waren, is niet bekendgemaakt. „De operatie gaat verder zoals gepland”, aldus het ministerie.

De Syrische Koerden beschuldigen Turkije ervan een detentiecentrum in Qamishli te hebben gebombardeerd. Volgens hen is het een „duidelijke poging” om IS-strijders die daar vastzitten te laten ontsnappen.

