‘Het virus wordt moe’, meldt België bij 261 doden

De afgelopen 24 uur zijn 90 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen overleden terwijl 171 mensen in verpleeghuizen zijn gestorven, vermoedelijk aan het longvirus. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in België. Er werden het afgelopen etmaal 242 zieken opgenomen en 161 patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen. „Het virus wordt moe”, zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land.

De cijfers ontwikkelen zich volgens Van Gucht gunstig. In de ziekenhuizen liggen nog 5.536 patiënten, onder wie 1.223 op de intensivecareafdelingen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 4.157 mensen overleden met een bevestigde of veronderstelde besmetting met Covid-19. Daarvan is volgens Van Gucht 52 procent door ziekenhuizen gerapporteerd en 46 procent door de verpleeghuizen.

De regering van België beslist woensdag over de beperkende maatregelen in het land die sinds 18 maart gelden. Naar verwachting wordt de lockdown verlengd tot maandag 4 mei.