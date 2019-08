Het is maar de vraag of het boycotten van Israël lukt

De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft besloten in september naar Israël te komen. Dat is niet vanzelfsprekend. De BDS-beweging bedreigt artiesten wanneer die in Israël willen optreden.

BDS staat voor boycot, desinvestering en sancties. De beweging eist dat Israël de bezette gebieden ontruimt, de Palestijnse burgers van Israël gelijke rechten geeft en de Palestijnse vluchtelingen het recht geeft om naar het land terug te komen.

Voorstanders van BDS kunnen zeggen dat Israël een feitelijke annexatie uitvoert in het C-gebied op de Westoever. Het C-gebied –bijna twee derde deel van de Westoever– staat volledige onder de controle van Israël. Palestijnen hebben daar nauwelijks bouwrechten en de Israëlische nederzettingen breiden zich daar uit.

Strafmaatregelen tegen Israël zijn dus nodig, vinden ze. Hoewel het land inderdaad de sterkere partij is die zijn gang kan gaan, gaat de Palestijnse kant ook niet vrijuit. De Palestijnse Autoriteit beloont terroristen en hun nabestaanden rijkelijk.

Ook heeft ze nooit officieel afstand gedaan van de onredelijke eis van terugkeer van Palestijnse vluchtelingen. Als Israël deze eis zou inwilligen, kan dat het einde van Israël als Joodse staat betekenen. Bovendien hebben Palestijnen hun eigen huis niet in orde. Ze zijn verdeeld tussen de Palestijnse Autoriteit op de Westoever en Hamas in de Gazastrook. BDS legt echter de schuld maar bij één partij: Israël.

Tot nu toe produceert de beweging vooral headlines. Enkele academici willen niet meer met Israëlische collega’s samenwerken. Ongetwijfeld zullen er klanten zijn die Israëlische wijnen niet in de boodschappenkar leggen. Sommige artiesten hebben optredens afgezegd.

Andere zangers zijn juist net geweest. Bovendien is het aantal toeristen dat Israël bezoekt nog nooit zo groot geweest. De Israëlische economie bloeit en de economische relaties met andere landen zijn sterk.

Ook al zou iemand Israël willen boycotten, dan is het nog de vraag of dat lukt. Israëlische uitvindingen zijn bijvoorbeeld verwerkt in de producten van Google, Facebook of Intel. Een ander bezwaar tegen organisaties zoals BDS is: waarom Israël boycotten maar andere landen niet? Waarom landen die christenen of andere minderheden vervolgen niet boycotten?

Het is dus geen wonder dat BDS op tegenstand stuit. Het Amerikaanse Congres heeft een resolutie aangenomen die de beweging om principiële redenen veroordeelt. Toch ging dat voor sommigen niet ver genoeg. Zij hadden liever een verbod gezien.

Israël heeft zelf ook een anti-BDS wet. Deze biedt de kans voor ambtenaren op het vliegveld om buitenlanders die oproepen tot een boycot van Israël retour op het vliegtuig te zetten.

Tegenstanders van een BDS-verbod in de Verenigde Staten en Israël werpen echter terecht tegen dat deze wetten in strijd zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting. Daar kunnen we aan toevoegen dat het naïef is om te denken dat resoluties en wetten afdoende zijn. Nu het land zich steeds verder beweegt in de richting van een binationale staat –met volledige burgerrechten voor slechts een deel van de bevolking– zijn toekomstige protesten onvermijdelijk.

Het is wachten op een nieuwe generatie politici in Israël, Palestina en de VS, die serieus gaat werken aan een politieke oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.