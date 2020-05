Hessen laat mogelijk bijeenkomsten van tot honderd mensen toe

In de Duitse deelstaat Hessen zouden bijeenkomsten van tot honderd mensen weer moeten worden toegestaan. Dit zei deelstaatspremier Volker Bouffier, nadat in Berlijn door bondskanselier Angela Merkel en de zestien deelstaatspremiers was overlegd. Daarbij werd weinig afgesproken over een nationale aanpak en vastgesteld dat de deelstaten zelf regels zouden kunnen versoepelen als ze dat mogelijk achten.

Merkel stond voorafgaande aan bijeenkomst onder grote druk haar verzet tegen snelle versoepeling van coronamaatregelen te temperen. Een uitkomst was wel dat in principe de strenge contactbeperkingen die zijn ingevoerd van kracht blijven tot 5 juni.

Het voorstel van Bouffier is daarmee in tegenspraak. Hij zei dat onder voorwaarden samenkomsten van tot honderd mensen een richtsnoer kunnen zijn voor de versoepeling die de deelstaat van ruim zes miljoen inwoners voor ogen heeft. De deelstaatspremier komt donderdag met zijn regioregering bijeen over concrete maatregelen om snel de coronamaatregelen te versoepelen. In Hessen ligt onder meer het financiële centrum van Duitsland, Frankfurt, waar ook de Europese Centrale Bank zetelt.