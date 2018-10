Hessen beslist over afschaffen doodstraf

Stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Hessen kunnen dit weekeinde een definitief einde maken aan de doodstraf in Duitsland. Hoewel de ultieme gerechtelijke wraakneming in 1949 in de Bondsrepubliek Duitsland officieel werd afgeschaft, stond deze nog steeds in de grondwet van de deelstaat.

In een referendum kunnen de inwoners zich zondag uitspreken over afschaffing van de straf en het schrappen uit de grondwet. Mede vanwege het landelijke verbod, is de straf overigens nooit opgelegd of toegepast.

Na het afschaffen van de doodstraf, werd deze daarna nog wel opgelegd door de Amerikaanse militaire autoriteit na de Tweede Wereldoorlog. De laatste keer gebeurde dat in 1956. In het vroegere Oost-Duitsland werd de doodstraf in 1987 afgeschaft. De laatste executie was in 1981.

Het referendum in Hessen valt samen met de parlementsverkiezingen in de deelstaat.