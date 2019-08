Hervatting restauratie Notre-Dame uitgesteld

De restauratie van de Notre-Dame in Parijs wordt op 19 augustus hervat. Het was de bedoeling dat het komende maandag al zou zijn, maar dat is te vroeg gebleken, aldus de autoriteiten in de Franse hoofdstad.

Het herstelwerk aan de beroemde gothische kathedraal, die in april door brand werd getroffen, werd vorige maand stilgelegd. Door de brand smolt het lood uit het dak en de toren. De wind verspreidde de deeltjes overal in de omgeving. Op sommige plaatsen bleek de concentratie lood gevaarlijk hoog, wat gevaar opleverde voor werklieden en omwonenden. Twee scholen moesten de deuren sluiten.

Het lood wordt opgeruimd. Zodra zeker is dat er weer veilig aan de Notre-Dame kan worden gewerkt, wordt de restauratie hervat. Voorlopig staat dat gepland voor de 19e.