Herten in Oregon verminkt met pijlen

De politie in de Amerikaanse staat Oregon zoekt degene die meerdere herten heeft bestookt met pijlen. De autoriteiten ontdekten de afgelopen tijd meerdere levende dieren die rondliepen met dergelijke projectielen in hun lichaam, berichten Amerikaanse media.

De politie heeft via Facebook foto’s verspreid van meerdere verminkte herten. In één geval doorboorde een pijl de kop van een dier, dat op de foto nog recht overeind staat. Bij een ander nog levend hert steekt het projectiel uit de onderkant van de nek.

Een politiewoordvoerder sprak het vermoeden uit dat de schutter geen jager is, omdat een professional andere pijlen zou gebruiken. Bovendien zijn de dieren buiten het jachtseizoen onder vuur genomen. Er is volgens CNN een beloning van 2600 dollar (ruim 2160 euro) uitgeloofd voor informatie over de identiteit van de dader.