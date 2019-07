Herten in Japan dood na eten plastic

Negen herten zijn in het beroemde Japanse Nara Park gestorven na het inslikken van plastic zakken. Een natuurbeschermingsorganisatie denkt dat het toegenomen toerisme de oorzaak kan zijn van het zwerfplastic.

De Nara Deer Preservation Foundation zei dat er massa’s plastic zakken en snackverpakkingen werden gevonden in de magen van de herten die tussen maart en juni dit jaar doodgingen. Een hert bleek zelfs 4,3 kilo plastic in de maag te hebben, zei een woordvoerder van de organisatie.

Het pittoreske park, in de oude Japanse hoofdstad Nara, herbergt meer dan duizend herten, die ook door de straten kunnen dwalen op zoek naar smakelijke hapjes die toeristen aanbieden.

Het is toeristen verboden om herten naast bepaalde crackers nog ander eten te geven, maar sommige bezoekers storen zich niet aan die boodschap. „De herten denken waarschijnlijk dat de snacks en de plastic verpakkingen waar het in zit beide voedsel zijn,” zei de woordvoerder, terwijl de dieren normaal gesproken alleen gras en eikels aten.

„Ze kunnen ook plastic zakken eten die op de grond vallen,” zei hij, eraan toevoegend dat dergelijke gevallen zijn toegenomen „vanwege het groeiend aantal bezoekers”.

Het uitgestrekte park dat ook eeuwenoude houten tempels en heiligdommen bevat, is een belangrijke toeristische trekpleister. Het aantal toeristen dat de stad Nara bezoekt, is de afgelopen jaren toegenomen, tot zestien miljoen bezoekers in 2017.