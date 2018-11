Hertelling Senaat Florida handmatig verder

Leden van de kiescommissie in de Amerikaanse staat Florida hebben de opdracht gegeven voor het handmatig hertellen van de uitgebrachte stemmen voor de Senaat. De verschillen tussen Republikeinse kandidaat Rick Scott en de zittende Democratische senator Bill Nelson zijn namelijk bij een elektronische hertelling minimaal.

Scott had zijn voorsprong op Nelson zien teruglopen tot ongeveer 12.600 stemmen, ofwel 0,15 procent. De wet in Florida schrijft voor dat als het verschil kleiner is dan 0,25 procent, een handmatige telling moet volgen. Naar verwachting worden nu de stembiljetten opnieuw tegen het licht gehouden die elektronisch zijn afgekeurd. Het gaat dan om stemmen waarbij meerdere of geen vakjes zijn aangekruist.

Als handmatig blijkt dat die afgekeurde stemmen wel eenduidig zijn, kunnen ze alsnog meegeteld worden.